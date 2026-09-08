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O Brent, referência internacional, chegou aos 99 dólares por barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) atingiu cerca de 94,41 dólares, registando uma subida de 3,2%. O Brent alcançou assim o valor mais elevado desde 24 de julho.

A principal preocupação dos mercados é o risco de novas perturbações no abastecimento mundial de petróleo. O Estreito de Ormuz, uma das principais rotas para o transporte de crude, está a registar uma redução significativa no tráfego.

A pressão aumentou depois de o Irão ameaçar retaliar contra novos ataques norte-americanos e anunciar a criação de uma possível “zona de exclusão” no Golfo Pérsico. Teerão afirmou ainda que a sua estratégia perante as forças norte-americanas na região foi “fundamentalmente alterada”.

Ao mesmo tempo, ataques houthis, aliados do Irão, atingiram instalações energéticas no sul da Arábia Saudita, provocando incêndios e levando à suspensão temporária de algumas operações. Os ataques fizeram pelo menos 73 feridos e aumentaram os receios de novas interrupções no fornecimento.

A situação é agravada pela possibilidade de o conflito se prolongar. Os fluxos de petróleo provenientes do Médio Oriente caíram de cerca de 18 milhões de barris por dia para 11 milhões, segundo dados citados pela Reuters. Embora parte do crude continue a passar pelo Estreito de Ormuz e alguns produtores estejam a recorrer a rotas alternativas, o mercado permanece sob pressão.

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