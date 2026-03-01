Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O número de mortos resultante de um ataque com míssil contra uma escola primária de raparigas no sul do Irão ascendeu a quase 150, diz o The Guardian.

Segundo a agência noticiosa Mizan, órgão oficial do poder judicial iraniano, o bombardeamento ocorrido na manhã de sábado numa escola em Minab provocou 148 mortos e 95 feridos.

O ataque teve lugar numa escola primária feminina e poderá tratar-se do incidente com maior número de vítimas mortais desde o início da campanha de bombardeamentos liderada pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irão. O edifício escolar situa-se aparentemente junto a um quartel do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica.

Imagens de vídeo e fotografias captadas após o ataque, verificadas quanto à sua autenticidade e geolocalizadas para o local indicado, mostram centenas de pessoas reunidas em redor do edifício parcialmente colapsado e ainda a fumegar. Entre os escombros espalhados pela rua, vários homens escavam na tentativa de encontrar vítimas. Ao fundo, ouvem-se gritos. Algumas das imagens mostram mochilas escolares e livros a serem retirados dos destroços.

O porta-voz do Comando Central dos Estados Unidos, capitão Tim Hawkins, afirmou que os EUA estavam “cientes de relatos relativos a danos em civis resultantes de operações militares em curso”. Acrescentou que esses relatos são encarados com seriedade e que estão a ser analisados.

Do lado iraniano, Hossein Kermanpour, porta-voz do Ministério da Saúde, escreveu na rede social X que o bombardeamento da escola constituía “a notícia mais amarga” do conflito até ao momento. “Deus sabe quantos mais corpos de crianças irão retirar debaixo dos escombros”, declarou.

