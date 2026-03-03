Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O exército israelita informou esta terça-feira que foram registados ataques com mísseis iranianos na área de Telavive, em Israel.

Em comunicado, citado pela agência Reuters, as forças armadas indicaram que equipas de busca e salvamento, juntamente com vários meios de emergência, estão a operar nos locais atingidos, no centro do país. As circunstâncias do impacto estão ainda a ser analisadas.

O serviço de ambulâncias israelita adiantou que está a prestar assistência a três pessoas que sofreram ferimentos ligeiros.

A polícia israelita confirmou a existência de várias zonas com impactos de fragmentos de munições no distrito de Telavive.

