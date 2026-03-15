O ataque aconteceu cerca das 17h00 locais, quando um homem de 34 anos começou a esfaquear pessoas de forma indiscriminada numa rua do centro da cidade, uma das maiores do país.

De acordo com o relato, o incidente teve início após o suspeito, cidadão croata, ter insultado um motorista na Rua Bismarck. Um grupo de três cidadãos afegãos confrontou-o devido ao comportamento, momento em que o agressor atacou dois deles com uma faca.

Uma das vítimas, um homem de 24 anos, foi esfaqueada no pescoço e, já no chão, voltou a ser atingida no peito. Apesar de ter sido transportada para o hospital, acabou por morrer devido à gravidade dos ferimentos. A segunda vítima ficou ferida.

A ORF adianta ainda que, antes do ataque, o agressor terá dito à esposa que pretendia “matar alguém”, levando a mulher a alertar a polícia, que iniciou de imediato diligências para o localizar.

O suspeito foi posteriormente detido pelas autoridades, não tendo sido ainda divulgadas informações sobre eventuais motivações para o ataque.