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Segundo o The Guardian, as autoridades policiais estão a tratar o esfaqueamento de dois homens em Golders Green como um acto de terrorismo, depois de o suspeito ter sido descrito como alguém que procurava atacar qualquer pessoa “visivelmente judia” no norte de Londres.

O ataque ocorreu pouco depois das 11h desta quarta-feira, quando o suspeito terá sido visto a correr armado com uma faca na Golders Green Road, tendo esfaqueado a primeira vítima por volta das 11h15. Cerca de dez minutos depois, atacou a segunda vítima, enquanto imagens em vídeo mostravam também tentativas de perseguição a outras pessoas que conseguiram escapar.

Os dois feridos, de 76 e 34 anos, encontram-se em estado estável no hospital. Um homem de 45 anos foi detido no local por suspeita de tentativa de homicídio, depois de ter sido imobilizado com uma arma de choque.

O rabino-chefe, Ephraim Mirvis, identificou as vítimas como Nachman Moshe ben Chaya Sarah e Moshe Ben Baila, apelando através das redes sociais a orações pela sua recuperação.

Os serviços de contraterrorismo britânicos estão a analisar uma alegação de responsabilidade feita por um grupo ligado ao Irão, conhecido como Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia (HAYI), associado a ataques recentes contra comunidades judaicas na Europa desde março.

A investigação encontra-se numa fase inicial, com os dispositivos electrónicos do suspeito ainda a serem analisados. As autoridades referem antecedentes de problemas de saúde mental, consumo de drogas e condenações por violência, estando ainda por determinar a ideologia que motivou o ataque.

O primeiro-ministro, Keir Starmer, condenou o ataque como “absolutamente horrível”, sublinhando que agressões à comunidade judaica são ataques ao país. O Governo israelita, por seu lado, criticou a resposta britânica, afirmando que declarações não substituem medidas eficazes contra o antissemitismo.

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