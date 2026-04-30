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O pânico instalou-se na Foss High School, no estado de Washington, quando, pouco antes das 13h40, as autoridades receberam alertas para um possível ataque com arma branca no interior do estabelecimento de ensino. Os serviços de emergência deslocaram-se de imediato para o local, de acordo com as informações avançadas pelo Departamento de Bombeiros de Tacoma.

O balanço provisório aponta para seis feridos no total, de acordo com o New York Post. Segundo as autoridades locais, cinco das vítimas tiveram de ser transportadas de urgência para o hospital, encontrando-se quatro delas em estado considerado grave.

Até ao momento, não foi esclarecido se as vítimas ou o indivíduo detido são alunos da referida instituição.

De acordo com a Fox13 Seattle, as forças de segurança já detiveram um suspeito relacionado com o ataque. O Departamento de Polícia de Tacoma ainda não emitiu comentários oficiais sobre os detalhes da ocorrência ou sobre a identidade do agressor.

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