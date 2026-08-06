Um ataque com drones ucranianos atingiu esta quinta-feira a região russa de Yaroslavl, provocando uma coluna de fumo negro sobre a cidade. As autoridades russas classificam a ofensiva como a maior alguma vez registada na região, enquanto, do lado ucraniano, novos ataques russos causaram mortos e feridos durante a noite.

A cidade russa de Yaroslavl foi alvo, na madrugada desta quinta-feira, de um ataque com drones ucranianos que provocou um incêndio visível através de uma espessa coluna de fumo negro.

O governador regional, Mikhail Evraev, afirmou que a região enfrentou o maior ataque desde o início da guerra, indicando que as defesas aéreas russas destruíram 92 drones. Yaroslavl alberga uma das maiores refinarias de petróleo da Rússia, uma infraestrutura que tem sido repetidamente visada por ataques ucranianos.

Entretanto, na Ucrânia, as autoridades locais informaram que três pessoas morreram na sequência de bombardeamentos russos contra a cidade de Balakliia, na região de Kharkiv. Na cidade de Sumy, pelo menos 12 pessoas ficaram feridas em novos ataques.

Por seu lado, o Ministério da Defesa russo afirmou ter atingido, durante a noite, dois navios que transportavam material militar no porto de Odesa, uma informação que não foi possível confirmar de forma independente.