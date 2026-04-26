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As autoridades atribuíram o ataque a um grupo dissidente das antigas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), que não integrou o acordo de paz de 2016.

A explosão ocorreu na autoestrada Pan-Americana, na região de Cauca, uma área historicamente marcada pela presença de grupos armados, e destruiu mais de uma dezena de veículos. Viaturas ficaram carbonizadas e crateras foram abertas na estrada após a detonação de uma bomba, de acordo com a AFP.

Uma das testemunhas, Francisco Javier Betancourt, produtor de café, descreveu o momento: “Estávamos à espera para passar e aquela bomba explodiu mesmo ali. Tive medo. Vejam onde o país chegou”.

Esta sexta-feira, um ataque a uma base militar em Cali, a terceira maior cidade do país, provocou uma morte e marcou o início de uma nova vaga de violência no Vale do Cauca e em Cauca, zonas de influência de dissidentes das FARC.

Em 2025, ataques contra forças de segurança na região já tinham causado vítimas civis, sendo apontados como a pior escalada de violência da última década.

O ministro da Defesa, Pedro Sánchez, anunciou o reforço da presença militar e policial na área. A nova vaga de ataques aumenta a tensão na reta final da campanha para as presidenciais de 31 de maio, numa altura em que a segurança tem dominado o debate político, após o homicídio do candidato da direita Miguel Uribe, morto a tiro durante um comício em junho de 2025.

O atual presidente, Gustavo Petro, o primeiro líder de esquerda da história recente do país, eleito em 2022, deixará o cargo após as eleições.

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