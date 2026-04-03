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A excitação era palpável quando os quatro astronautas da missão Artemis II falaram com a Terra no segundo dia da sua viagem à volta da Lua, avança a BBC. Os temas abordados foram desde problemas com a casa de banho ao peso histórico que transportam nesta missão. O comandante Reid Wiseman começou a transmissão em direto recordando a “vista espetacular da Terra a partir do espaço”.

“Conseguimos ver o globo inteiro, de pólo a pólo… foi o momento mais incrível e deixou-nos a todos sem palavras”, afirmou.

A equipa, composta pelo piloto Victor Glover e pelos especialistas de missão Christina Koch e Jeremy Hansen, completou uma manobra crucial do motor que poderá impulsionar a nave Orion para o lado oculto da Lua.

Durante a transmissão, os astronautas foram acompanhados pela mascote da Lua da missão, um boneco criado por Lucas Yee, de oito anos, de São Francisco.

A viagem de dez dias deverá alcançar 406.840 km da Terra, superando o recorde da Apollo 13, estabelecido em 1970. Embora esta missão não inclua uma aterragem lunar, servirá para preparar uma futura viagem com aterragem prevista para 2028.

“Não há nada de normal nisto… é um esforço hercúleo”, afirmou Wiseman, ex-piloto de caça antes de ser selecionado como astronauta pela NASA em 2009. “Mais uma vez, a humanidade mostrou do que é capaz. São as vossas esperanças no futuro que nos carregam nesta viagem à Lua”, acrescentou Hansen, o primeiro canadiano a viajar à Lua, descrevendo a experiência como “extraordinária” e confessando surpresa e incredulidade por ter chegado até aqui.

Apesar de alguns problemas iniciais, como falhas na casa de banho, resolvidas após Christina Koch desmontar partes do equipamento com instruções do controlo de missão , a descolagem e o voo decorreram sem problemas graves.

“Gosto de dizer que o desentupidor é o equipamento mais importante do espaço”, brincou Koch.

A equipa também falou sobre como dormem em gravidade zero: Christina Koch suspensa “como um morcego” e Victor Glover encaixado num pequeno espaço entre equipamentos e o teto da Orion.

“É cómico… mas mais confortável do que se imagina. É bom voltar a dormir sem peso”, disse Glover.

Num momento de reflexão, Victor Glover apelou à união dos americanos, sublinhando que “somos todos um só povo”. Referia-se às divisões políticas à volta do programa Artemis e dos desafios internos nos EUA.

“Chamamos ‘moonshots’ às coisas incríveis que as pessoas fazem por uma razão. Esta missão mostra o que conseguimos quando deixamos de lado as diferenças e as usamos para alcançar algo grandioso”, concluiu.

Ao longo da missão, a equipa realizará várias conferências em vídeo com a Terra, incluindo uma especialmente crítica durante a passagem da Orion pelo lado oculto da Lua, quando todos os contactos serão interrompidos por 41 minutos.

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