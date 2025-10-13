Asterix e Obelix têm uma nova aventura, desta vez na Lusitânia. É já em outubro, no dia 23, que vai sair o novo livro dos gauleses.
De Fabcaro e ilustração de Didier Conrad, a nova aventura tem como sinopse: "numa bela manhã de primavera, um desconhecido chega à aldeia. Vem da Lusitânia, essa terra ensolarada a ocidente da Hispânia que se encontra também sob o jugo de Roma. E trata-se de um antigo escravo com quem já nos tínhamos cruzado em 'O Domínio dos Deuses', que veio pedir ajuda aos nossos irredutíveis Gauleses pois conhece os potentes efeitos da Poção Mágica. É o começo de uma nova aventura para Astérix e Obélix!".
Comentários