No mercado francês, 'Astérix na Lusitânia' vendeu 120 mil exemplares na primeira semana, mas os autores terão ficado "atónitos" com as vendas em Portugal, refere a editora ASA.

Aqui, a aventura que foi publicada há uma semana, 23 de outubro,vendeu mais de 30 mil exemplares nos primeiros quatro dias, levando a editora ASA a preparar a terceira edição, atingindo assim 150 mil exemplares do livro de BD.

"Excedeu tudo o que imaginávamos. Só para ter uma ideia, nestes quatro dias [de 23 a 26 de outubro] venderam-se mais exemplares de 'Astérix na Lusitânia' do que do álbum anterior num ano inteiro", revelou David Azevedo Lopes, coordenador da Leya, que detém a editora ASA.

A série de livros de Astérix e Obélix, irredutíveis gauleses que resistem como ninguém ao Império Romano, foi criada por Albert Uderzo e René Goscinny há mais de 60 anos e é um dos maiores sucessos literários internacionais na banda desenhada. Mas este 41.º volume suscita um interesse particular entre os leitores portugueses por remeter para a história e cultura nacionais.

No livro surgem figuras como Tristês, um poeta escravo, fala-se em Viriato, fado, saudade, bacalhau e pastéis de nata - e até Amália e Cristiano Ronaldo surgem na aventura.

Entre vários estereótipos, como o uso e abuso da expressão "Ó pá!", todos os personagens portugueses da história têm bigode e a ação decorre exclusivamente na região de Lisboa, não havendo incursões a Coimbra, Guimarães ou ao Porto.

Com uma tiragem mundial de cinco milhões de exemplares em 25 países e 19 línguas, 'Astérix na Lusitânia' tem argumento de Fabcaro e desenhos de Didider Conrad, ambos franceses.

Em fevereiro de 2026, sairá a tradução em mirandês, com o título 'Asterix na Lhusitánia', juntando-se a outros volumes das aventuras dos dois gauleses já traduzidos como "La Spadanha Branca" (2024), "Asterix an Eitália (2017) e "Asterix l Goulés" (2005).

