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Segundo o embaixador brasileiro, o tema "é um assunto delicado" e "há sim um interesse da parte brasileira de tratar deste assunto".

"Obviamente, é um assunto delicado, e que há, sim, o interesse da parte brasileira de tratar desse assunto, porque persistem desafios decorrentes das mudanças recentes na lei de imigração por parte Portugal", declarou.

Ricardo Abdalla afirmou ainda que "há discordâncias" sobre o tema, mas que, ainda assim, Portugal e o Brasil "têm um canal aberto sobre esse assunto" e conversam de forma "muito franca" ao buscar "o bem-estar" das duas comunidades.

Lula da Silva viaja esta semana para Europa, com passagem por Espanha, Alemanha e depois por Portugal no dia 21 de abril, onde vai se encontrar com o primeiro-ministro Luís Montenegro e com chefe de Estado português, António José Seguro.

Na agenda com Montenegro, explicou Roberto Abdalla, serão tratados temas de cooperação nas áreas de ciência, de tecnologia e de inovação, além de aeronáutica.

"Muito provavelmente [haverá] diálogos sobre discriminação, xenofobia e outras formas de discriminação", adaintou.

Já no primeiro encontro oficial entre Lula da Silva e Seguro, o embaixador explicou que os dois homólogos poderão tratar sobre assuntos "de interesse da comunidade brasileira" e da segurança internacional.

Será a quarta visita de Lula da Silva a Portugal neste mandato, ocasião em que estará acompanhado da presidente da Petrobras, e uma comitiva de ministros das áreas das áreas de meio ambiente, economia, minas e energia, tecnologia, indústria e comércio.

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