O PS defendeu que o primeiro-ministro assumiu o papel de “mentor de autoajuda”, com Inês de Medeiros a afirmar que “não foi para isto que foi eleito, mas sim para governar, criar estratégias a curto, médio e longo prazo e resolver os problemas que efetivamente afetam os portugueses”.

A Iniciativa Liberal criticou o caráter “habitual” do discurso, apontando que Montenegro vende a imagem de um “país maravilhoso”, mas que a realidade vivida pelos cidadãos é diferente.

O Livre acrescentou que o pedido de confiança do primeiro-ministro só faz sentido se houver razões concretas para acreditar no seu trabalho, considerando que "o senhor primeiro-ministro vive num país diferente”.

O PCP lamentou a ausência da “realidade do país”, marcada por salários baixos e pelo aumento constante do custo de vida. O Bloco de Esquerda sublinhou que Montenegro “não falou do país que existe” e “fabulou um país de riqueza bem distribuída”. O PAN lembrou ainda as dificuldades de muitas famílias em pagar as rendas.

O Chega criticou a ausência de responsabilização do Governo, afirmando ser “inacreditável que o primeiro-ministro não peça desculpa pelas enormes falhas na saúde”, acrescentando que “a mentalidade de Ronaldo faz falta, mas ela é oposta à inércia do primeiro-ministro”.

Já o PSD e o CDS consideraram que Montenegro deixou uma “mensagem de confiança no futuro”.

