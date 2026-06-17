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“Num contexto global marcado pelo aumento da deslocação forçada, dos conflitos e dos discursos de exclusão, queremos desafiar preconceitos e lembrar que as pessoas refugiadas são muito mais do que os rótulos que frequentemente lhes são atribuídos. São artistas, estudantes, profissionais, atletas, mães, pais, empreendedores e agentes de mudança”, lê-se numa publicação no Instagram do Conselho Português de Refugiados, uma das entidades envolvidas na organização.

O encontro vai acontecer nas instalações da Dona Ajuda, no antigo Mercado do Rato, entre as 17h e as 22h. A Refugee Week Portugal é parceira desta comemoração, que está a ser organizada por cinco associações: Conselho Português de Refugiados, Lisbon Project, Serviço Jesuíta aos Refugiados, Crescer e a Associação Vitae.

“Esta celebração vai ser uma festa. Vamos ter comida e bebida e estamos a confirmar a parte musical. Pretendemos que os refugiados partilhem as suas experiências, mas também queremos perceber o que mais podemos fazer por eles”, disse ao 24notícias Leopoldo Gonçalves, diretor de comunicação do JRS Portugal - Serviço Jesuíta aos Refugiados.

O Dia Mundial do Refugiado comemora-se a 20 de junho desde 2001. Foi instituído pela Organização das Nações Unidas como forma de homenagear a força e a coragem das pessoas que são forçadas a sair do seu país de origem devido a conflitos, perseguições ou violações de direitos.