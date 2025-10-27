Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o vice-presidente da associação Letras Nómadas, Bruno Gonçalves, o objetivo desta providência cautelar é o de obrigar à retirada dos mesmos, mas também proibir que novos sejam colocados em espaço público.

O aviso partiu de “uma pessoa da comunidade cigana”, morador na Moita, que enviou uma fotografia do cartaz, o que levou a associação a tentar perceber se há mais cartazes noutros pontos do país, explicou Gonçalves à SIC Notícias.

Segundo o mesmo, a escolha do local poderá ter a ver com os resultados eleitorais do partido Chega na Moita, uma vez que “a comunidade cigana não é assim tão grande”.

Para Gonçalves, a ação trata-se de “um ato premeditado”, uma vez que André Ventura, no dia de apresentação da candidatura presidencial, “já tinha dito aos jornalistas que iria atacar os ciganos com cartazes”.

“Acho que isso são provas suficientes para o Ministério Público, as autoridades judiciais, perceberem que há um ataque, portanto, voluntário às comunidades ciganas, de perseguir as comunidades ciganas e de promover o ódio racial”, acusou.

O vice-presidente da associação Letras Nómadas adiantou que várias associações da comunidade cigana apresentaram uma queixa no MP em 18 de abril por causa “de vídeos que foram colocados nas redes sociais onde de facto havia um incitamento ao ódio, promoção do ódio racial”, promovidos pelo Chega.

Bruno Gonçalves adiantou que vão agora juntar a essa queixa mais meios de prova, nomeadamente sobre os cartazes presidenciais de André Ventura.

“Vamos avançar com todas as forças que nós temos”, garantiu.

