A proclamação foi divulgada durante a primeira Assembleia Mundial de Saúde Sexual, realizada no Porto, que reuniu líderes de agências das Nações Unidas, organizações internacionais e regionais, associações profissionais e instituições académicas.

Prioridades globais

O texto sublinha seis eixos de ação considerados urgentes:

Proteger a saúde e os direitos sexuais contra retrocessos políticos e desinformação;

Promover o acesso universal a serviços, educação e formação baseados em direitos e centrados na pessoa;

Combater estigma, desigualdades estruturais e censura;

Alargar a formação profissional e a educação sexual abrangente;

Reforçar a investigação científica global;

Garantir financiamento sustentável e equitativo.

Compromisso coletivo

Faysal El Kak, presidente da WAS, destacou, em comunicado, que a proclamação “sobre Saúde Sexual, Direitos e Justiça representa um compromisso colectivo de agir com propósito, unidade e responsabilidade. Juntos, vamos posicionar a saúde sexual como um pilar central da saúde pública e dos direitos humanos".

Próximos passos

Um plano de ação detalhado está em preparação para guiar a implementação destas prioridades. Os signatários comprometeram-se ainda a realizar assembleias anuais, com vista a assegurar o acompanhamento e a responsabilização dos compromissos assumidos.

A WAS apela a que profissionais, organizações e instituições se juntem à missão, reforçando o caráter global e inclusivo da proclamação.

Recorde-se que a Associação Mundial para a Saúde Sexual foi fundada em 1978 é uma confederação internacional composta por seis federações regionais e mais de 80 organizações-membro. O seu trabalho centra-se na promoção da saúde e dos direitos sexuais como direitos humanos fundamentais.

