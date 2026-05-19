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A Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos lançou esta semana a petição “Reforçar os Cuidados Paliativos em Portugal é Urgente”, com o objetivo de alertar para a necessidade de garantir cuidados com qualidade e dignidade a pessoas com doença grave, progressiva e incurável.

Segundo a associação, mais de 150 mil pessoas vivem anualmente em Portugal com sofrimento associado a estas doenças. Destas, entre 70 mil e 85 mil morrem todos os anos sem acesso a cuidados paliativos. A APCP refere ainda que milhares de crianças e jovens com doenças complexas poderiam beneficiar deste acompanhamento especializado.

A petição apela ao compromisso do Governo em cinco áreas consideradas prioritárias: a expansão das equipas comunitárias e intra-hospitalares de cuidados paliativos em todo o território nacional; o reforço da Rede Nacional de Cuidados Paliativos, através do aumento de camas e respostas especializadas para adultos e crianças; a criação de incentivos para fixação de profissionais especializados; o reconhecimento oficial da Medicina Paliativa como especialidade médica autónoma; e o investimento na formação dos profissionais de saúde nesta área.

A presidente da associação, a enfermeira Catarina Pazes, considera “urgente” um compromisso efetivo do Governo e do Ministério da Saúde com os cuidados paliativos. A responsável critica ainda a inexistência, há mais de um ano, de uma Comissão Nacional de Cuidados Paliativos que possa orientar uma estratégia para o setor.

A APCP defende que, perante o envelhecimento da população, o aumento das doenças crónicas e a sobrecarga dos serviços de urgência, a ausência de uma visão estratégica para os cuidados paliativos é “inaceitável”. Catarina Pazes afirma que o atual modelo organizacional não responde às necessidades reais dos doentes e perpetua falhas nos cuidados de proximidade.

A associação manifesta também disponibilidade para colaborar com entidades decisoras e reguladoras na procura de soluções concretas para melhorar o acesso aos cuidados paliativos em Portugal.

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