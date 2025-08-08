Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A tese em causa, intitulada "Normal é Só Mais Uma Palavra para Branco – Experiências Autistas para Além do Fardo Binário", é descrita pela APVA como uma investigação pioneira sobre a interseccionalidade entre autismo, género e racialidade, com foco na crítica à branquitude como modelo universal nos estudos sobre deficiência e neurodivergência. A obra foi desenvolvida em coautoria com pessoas negras, autistas, trans e não-binárias, e propõe uma rutura com os modelos académicos tradicionais.

Segundo o comunicado, durante o percurso académico, Mayne Benedetto enfrentou pressões institucionais para remover conteúdos da tese, nomeadamente 40 páginas, sem parecer técnico formal, interrupção da orientação, ausência de apoio institucional e atrasos nos canais formais de comunicação.

Apesar das dificuldades, a tese foi submetida com capítulos já aceites ou publicados em revistas científicas internacionais. A investigadora tinha sido selecionada para um projeto de pós-doutoramento nos Estados Unidos, com enfoque nas experiências de pessoas negras autistas, mas a realização da defesa da tese era condição essencial para assumir o cargo.

A sessão de defesa estava marcada para 15 de julho, após meses de espera e uma providência cautelar, e contou com mais de 70 participantes online. No entanto, a sessão foi interrompida logo no início, com a alegação de falta de unanimidade no júri e de “condições mínimas” para avaliação. Mayne Benedetto foi impedida de falar e viu o seu microfone ser repetidamente desligado.

Segundo a APVA, existiam comunicações internas dirigidas ao júri desencorajando a aprovação da tese, apesar da convocatória formal da defesa. Como consequência da não realização da sessão, Mayne perdeu a bolsa de investigação e está agora sob risco de repatriação, isolada institucionalmente e sem apoio formal.

Para a associação, o caso representa um exemplo paradigmático de marginalização de vozes dissidentes na academia, especialmente quando envolvem pessoas autistas, migrantes ou pessoas racializadas. "Quando uma mulher autista, latina e migrante ousa questionar as estruturas de poder que ditam o que é considerado conhecimento válido, enfrenta o silenciamento, a invalidação e o afastamento", dizem.

“A luta da Mayne é uma luta coletiva. Não se trata apenas de uma injustiça individual, mas de uma barreira estrutural ao direito das pessoas não-brancas e neurodivergentes de participarem plenamente na ciência”, defende a APVA.

A associação termina a nota reafirmando o seu compromisso com a justiça epistémica e a inclusão radical, exigindo dignidade, liberdade e segurança para todas as pessoas autistas, independentemente da sua identidade ou origem.

Mayne Benedetto é doutoranda em Antropologia da Saúde no Instituto de Ciências Sociais (ICS) da Universidade de Lisboa (ULisboa) e a sua pesquisa era financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT).