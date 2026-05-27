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Os procuradores disseram que, nos dias anteriores à morte de Perry, Iwamasa aplicou no ator mais de 25 injeções de cetamina, inclusive pelo menos três em 28 de outubro de 2023, dia em que morreu.

Naquele dia, Perry pediu a Iwamasa, com quem convivia na sua luxuosa casa em Los Angeles, que lhe injetasse uma dose "bem grande" da droga, segundo os documentos judiciais. A 13 de maio, Erik Fleming, que atuou como intermediário no fornecimento de substâncias controladas a Perry, foi condenado a dois anos de prisão.

No mês passado, uma traficante britânico-americana, apelidada de "A rainha da Cetamina", foi condenada a uma pena de 15 anos. Jasveen Sangha chefiava um mercado de drogas, onde vendia narcóticos a clientes endinheirados.

Dois médicos, Salvador Plasencia e Mark Chavez, também foram condenados por terem explorado conscientemente a dependência química do ator.

A morte de Matthew Perry, encontrado inconsciente no jacuzzi de casa em outubro de 2023, comoveu os fãs da comédia americana "Friends" e suscitou uma chuva de homenagens em Hollywood. O ator, de 54 anos, que interpretava o personagem Chandler Bing na série de sucesso, falava publicamente sobre os seus problemas com a dependência química.

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