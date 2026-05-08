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A assistente de bordo esteve em contacto com uma passageira de 69 anos num voo entre Joanesburgo e a Holanda, a mesma cidadã que viria a morrer a 26 de abril devido à infeção.

A passageira em causa, casada com a primeira vítima mortal do surto, tentou embarcar no dia 25 de abril, mas foi impedida de viajar pela tripulação da KLM devido ao seu estado de saúde debilitado antes da descolagem. Apesar desta medida de precaução, as autoridades de saúde holandesas estão a contactar todos os passageiros daquela ligação aérea por uma questão de salvaguarda. Atualmente, diversas pessoas que testaram positivo ou receiam ter contraído o vírus encontram-se sob tratamento ou em isolamento em países como a África do Sul, Reino Unido, Alemanha, Holanda e Suíça.

O rasto do vírus remonta ao navio MV Hondius, que partiu de Ushuaia, na Argentina, a 1 de abril, com destino a Cabo Verde. Após passar pela Cidade da Praia, a embarcação segue agora para Tenerife, nas Canárias, onde deverá atracar no domingo.

Os hantavírus são vírus zoonóticos, caracterizados por infetarem roedores, com diferentes estirpes a circular na Europa, Ásia e no continente americano. Embora tenham sido identificadas numerosas espécies de hantavírus, apenas algumas estão associadas a infeções humanas graves. As manifestações clínicas da doença dependem do tipo de vírus em causa, variando consoante a zona geográfica, o que mantém as autoridades internacionais em estado de vigilância até ao encerramento deste surto.

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