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De acordo com a estação RTL, trata-se de uma assistente de bordo da companhia aérea KLM.
As autoridades de saúde investigam a ligação entre este caso e uma morte ocorrida recentemente em Joanesburgo, na África do Sul. A profissional de bordo terá estado em contacto direto com a mulher que sucumbiu à infeção naquele país, o que levou as equipas médicas a avaliarem uma possível transmissão epidemiológica.
Até ao momento, não foram disponibilizados dados adicionais sobre o estado clínico atual da paciente internada, mantendo-se o caso sob estrita vigilância das autoridades sanitárias neerlandesas.
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