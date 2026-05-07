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De acordo com a estação RTL, trata-se de uma assistente de bordo da companhia aérea KLM.

As autoridades de saúde investigam a ligação entre este caso e uma morte ocorrida recentemente em Joanesburgo, na África do Sul. A profissional de bordo terá estado em contacto direto com a mulher que sucumbiu à infeção naquele país, o que levou as equipas médicas a avaliarem uma possível transmissão epidemiológica.

Até ao momento, não foram disponibilizados dados adicionais sobre o estado clínico atual da paciente internada, mantendo-se o caso sob estrita vigilância das autoridades sanitárias neerlandesas.