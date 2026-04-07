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O crime ocorreu junto ao Jardim da Água e teve como vítimas dois jovens, de 17 e 19 anos. Segundo a PSP, as vítimas foram abordadas por um grupo de cinco a seis indivíduos, que recorreram a agressões físicas e à exibição de armas. Um dos agressores chegou a apontar uma faca de grandes dimensões ao pescoço de uma das vítimas, enquanto outro terá mostrado uma arma semelhante a uma arma de fogo, encostando o cano à cabeça de uma das vítimas.

Após o alerta, a PSP localizou o grupo junto à Biblioteca Municipal de Caldas da Rainha. Quatro suspeitos foram intercetados, sendo que dois estavam na posse de parte dos bens roubados, assim como das armas utilizadas. Estes dois homens foram detidos, enquanto os outros dois foram libertados por não ser possível estabelecer ligação direta ao crime nem localizar a arma de fogo.

A ação policial permitiu recuperar alguns dos objetos subtraídos, incluindo um telemóvel, uma carteira, um casaco e um par de ténis. Continuam desaparecidos outros bens, como peças de vestuário, óculos, cartões bancários e dinheiro, num prejuízo estimado em cerca de 2.000 euros.

Os detidos, com antecedentes criminais por crimes contra pessoas e bens, foram conduzidos à Esquadra de Caldas da Rainha e, posteriormente, apresentados ao Tribunal de Turno para primeiro interrogatório. Foram libertados, ficando notificados para nova comparência judicial no dia 6 de abril para a aplicação de medidas de coação.

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