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A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), através das suas Unidades Regionais, realizou nas últimas semanas uma operação nacional de fiscalização dirigida a operadores económicos instalados em estações de comboios, terminais de expressos e respetivas zonas envolventes.

A operação, denominada "GARE", teve como objetivo reforçar a proteção dos consumidores, assegurar o cumprimento da legislação em vigor e garantir condições adequadas de higiene e segurança alimentar em locais caracterizados por uma elevada afluência de pessoas e por uma oferta diversificada de estabelecimentos.

No âmbito da ação, foram fiscalizados 98 operadores económicos. O balanço da operação inclui a instauração de dois processos-crime, relacionados com géneros alimentícios falsificados e com o uso ilegal de denominação de origem ou indicação geográfica.

Foram ainda levantados 24 processos de contraordenação. Entre as principais infrações detetadas destacam-se a violação dos deveres gerais das entidades exploradoras, a falta de mera comunicação prévia, a inexistência ou falta de atualização dos processos HACCP, falhas de rotulagem e ausência de menções obrigatórias, bem como o incumprimento dos requisitos aplicáveis às cozinhas, copas e zonas de fabrico dos estabelecimentos de restauração e bebidas, entre outras irregularidades.

A ASAE determinou também a suspensão da atividade de um operador económico por violação dos deveres gerais da entidade exploradora de um estabelecimento de restauração e bebidas.

Durante a operação foram ainda apreendidas 162 unidades de géneros alimentícios com canábis ou derivados, enquadrados como géneros alimentícios falsificados.

A ASAE refere que continuará a desenvolver ações de fiscalização em todo o território nacional, com o objetivo de promover uma concorrência leal entre operadores económicos e garantir a segurança alimentar dos produtos disponibilizados aos consumidores.

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