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A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), através da Unidade Regional do Sul e da Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal, realizou uma operação de prevenção criminal dirigida ao combate a práticas ilícitas no setor dos serviços de bem-estar e massagens, no concelho de Loulé.

Durante a operação, a ASAE detetou, em vários operadores que anunciavam a prestação de serviços de massagens de relaxamento e desportivas, a prática de atividades ilícitas. Segundo a autoridade, foram identificados fortes indícios da prática do crime de lenocínio, isto é, da facilitação ou exploração da prostituição de terceiros, para além das atividades de massagem inerentes aos serviços prestados.

Na sequência da investigação, foram instaurados três processos-crime pelos ilícitos de lenocínio, fraude fiscal e usurpação de funções.

A operação incluiu ainda a inquirição de testemunhas e a constituição de arguidos, que ficaram sujeitos à medida de coação de Termo de Identidade e Residência. Foi também determinada a suspensão imediata das atividades ilícitas.

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