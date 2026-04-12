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Em Portugal, Luís Montenegro, publicou no X aludindo a "esta nova etapa, fundada numa ampla participação democrática, permita um trabalho conjunto em prol do projeto europeu e dos seus valores e princípios fundamentais."

Felicito @magyarpeterMP pela sua vitória nas eleições legislativas da Hungria. Que esta nova etapa, fundada numa ampla participação democrática, permita um trabalho conjunto em prol do projeto europeu e dos seus valores e princípios fundamentais. ?????? — Luís Montenegro (@LMontenegro_PT) April 12, 2026

O primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre, saudou o resultado como “um resultado de grande importância para toda a Europa”, enquanto o primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, o classificou como “uma vitória histórica” que “marca um novo capítulo na história da Hungria”.

O Presidente e o primeiro-ministro da Lituânia também enviaram felicitações, tal como o primeiro-ministro da Letónia.

Continuam a chegar felicitações para o Tisza de Péter Magyar, incluindo do chanceler alemão Friedrich Merz, do primeiro-ministro da Irlanda, Micheál Martin, e do primeiro-ministro da Croácia, Andrej Plenković.

Merz afirmou que espera trabalhar com Magyar, sublinhando a vontade de “unir esforços por uma Europa forte, segura e, acima de tudo, unida”.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, também saudou o resultado, falando numa vitória da democracia e do “apego do povo húngaro aos valores da União Europeia e ao lugar da Hungria na Europa”. Macron apelou ainda a que se avance “por uma Europa mais soberana, pela segurança do nosso continente, pela nossa competitividade e pela nossa democracia”.

Também a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, felicitou rapidamente Péter Magyar, afirmando que “o coração da Europa bate hoje mais forte na Hungria” e acrescentando que “a Hungria escolheu a Europa, e a Europa sempre escolheu a Hungria”, sublinhando que o país “retoma o seu caminho europeu” e que a União sai reforçada.

Assim como a presidente do Parlamento Europeu, Metsola, lembrou que "o lugar da Hungria é no coração da Europa".

Congratulations to Member of @Europarl_EN @magyarpeterMP on the victory in today's national elections in Hungary. Hungary's place is at the heart of Europe ???? Gratulálok az @Europarl_HU @magyarpeterMP képviselőnek a mai magyarországi országgyűlési választásokon aratott… — Roberta Metsola (@EP_President) April 12, 2026

O líder do Governo espanhol, Pedro Sánchez, felicitou os cidadãos húngaros por umas “eleições históricas” e afirmou que “hoje ganham a Europa e os valores europeus”.

Sánchez manifestou também a sua vontade de trabalhar em conjunto com Péter Magyar para construir “um futuro melhor para todos os europeus” após a mudança política na Hungria. Keir Starmer felicitou Péter Magyar descrevendo a sua vitória eleitoral como um “momento histórico, não apenas para a Hungria, mas para a democracia europeia”. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, também se juntou às felicitações a Péter Magyar e ao seu partido Tisza. Numa publicação na rede X, afirmou: “Parabéns a Péter Magyar e ao partido TISZA pela sua vitória retumbante. É importante quando prevalece uma abordagem construtiva. A Ucrânia sempre procurou relações de boa vizinhança com todos na Europa e estamos prontos para avançar na nossa cooperação com a Hungria. A Europa e cada nação europeia devem tornar-se mais fortes, e milhões de europeus procuram cooperação e estabilidade. Estamos prontos para reuniões e para um trabalho construtivo conjunto em benefício de ambas as nações, bem como da paz, segurança e estabilidade na Europa.” Depois de uma campanha fortemente anti-ucraniana de Orbán, é inevitável imaginar o quanto este resultado pode significar para Zelenskyy, ao abrir uma possível nova via de aproximação entre a Ucrânia e a Hungria.