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Em Portugal, Luís Montenegro, publicou no X aludindo a "esta nova etapa, fundada numa ampla participação democrática, permita um trabalho conjunto em prol do projeto europeu e dos seus valores e princípios fundamentais."
Felicito @magyarpeterMP pela sua vitória nas eleições legislativas da Hungria. Que esta nova etapa, fundada numa ampla participação democrática, permita um trabalho conjunto em prol do projeto europeu e dos seus valores e princípios fundamentais. ??????
— Luís Montenegro (@LMontenegro_PT) April 12, 2026
O primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre, saudou o resultado como “um resultado de grande importância para toda a Europa”, enquanto o primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, o classificou como “uma vitória histórica” que “marca um novo capítulo na história da Hungria”.
O Presidente e o primeiro-ministro da Lituânia também enviaram felicitações, tal como o primeiro-ministro da Letónia.
Continuam a chegar felicitações para o Tisza de Péter Magyar, incluindo do chanceler alemão Friedrich Merz, do primeiro-ministro da Irlanda, Micheál Martin, e do primeiro-ministro da Croácia, Andrej Plenković.
Merz afirmou que espera trabalhar com Magyar, sublinhando a vontade de “unir esforços por uma Europa forte, segura e, acima de tudo, unida”.
O Presidente francês, Emmanuel Macron, também saudou o resultado, falando numa vitória da democracia e do “apego do povo húngaro aos valores da União Europeia e ao lugar da Hungria na Europa”. Macron apelou ainda a que se avance “por uma Europa mais soberana, pela segurança do nosso continente, pela nossa competitividade e pela nossa democracia”.
Também a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, felicitou rapidamente Péter Magyar, afirmando que “o coração da Europa bate hoje mais forte na Hungria” e acrescentando que “a Hungria escolheu a Europa, e a Europa sempre escolheu a Hungria”, sublinhando que o país “retoma o seu caminho europeu” e que a União sai reforçada.
Assim como a presidente do Parlamento Europeu, Metsola, lembrou que "o lugar da Hungria é no coração da Europa".
Congratulations to Member of @Europarl_EN @magyarpeterMP on the victory in today's national elections in Hungary.
Hungary's place is at the heart of Europe ????
Gratulálok az @Europarl_HU @magyarpeterMP képviselőnek a mai magyarországi országgyűlési választásokon aratott…
— Roberta Metsola (@EP_President) April 12, 2026
O líder do Governo espanhol, Pedro Sánchez, felicitou os cidadãos húngaros por umas “eleições históricas” e afirmou que “hoje ganham a Europa e os valores europeus”.
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