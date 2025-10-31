Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A crença é antiga e muito partilhada — de colegas de casa a grupos de amigas, muitas juram que as suas menstruações acabam por coincidir. A explicação mais comum aponta para as feromonas, substâncias químicas libertadas pelo corpo e detetadas pelo olfato inconsciente. É essa a base do chamado “efeito de sincronização menstrual”, a ideia de que a convivência regular entre mulheres pode fazer com que os seus ciclos se alinhem. Mas será que a ciência confirma este fenómeno?

"Não existe nenhuma base científica séria que valide este conceito", afirma Sofia Figueiredo, ginecologista-obstetra, ao 24notícias.

A ideia de que os ciclos menstruais se alinham teve origem após a publicação de um estudo da psicóloga Martha McClintock, em 1971, na revista Nature, que observou um aparente alinhamento entre mulheres que viviam juntas num dormitório universitário. No entanto, investigações posteriores não conseguiram reproduzir os mesmos resultados e concluíram que o fenómeno não passa de uma coincidência estatística — resultado de limitações metodológicas e amostras reduzidas, como apontam vários estudos.

Sofia Figueiredo explica que, em teoria, as feromonas poderiam influenciar o eixo hormonal que regula o ciclo menstrual — o eixo hipotálamo-hipófise-ovário. No entanto, até hoje, não foi identificada nenhuma feromona humana com essa função, o que reforça a falta de base científica para a chamada sincronização menstrual.

Apesar de serem comuns os relatos entre amigas que aparentam ter os períodos sincronizados, a especialista assegura que não passam de "coincidências temporais".

"Como a duração de cada ciclo varia ligeiramente todos os meses, com alterações de 2 a 3 dias a cada mês, os períodos podem cruzar-se ocasionalmente. Essa coincidência temporal pode parecer sincronização mas não se mantém ao longo do tempo", garante.

O chamado “efeito de sincronização menstrual” não passa de um mito com origem num estudo antigo e inconclusivo. Embora os ciclos de algumas mulheres possam coincidir ocasionalmente, não existe qualquer influência hormonal entre elas.

A verdadeira explicação está na coincidência estatística — e na tendência humana para encontrar padrões mesmo onde não existem.