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Segundo a agência AFP, as declarações de Melanie Trump foram inesperadas, sem qualquer explicação sobre o motivo pelo qual mencionou o falecido pedófilo naquele momento.

"As mentiras que me ligam ao vergonhoso Jeffrey Epstein têm de acabar hoje", disse Melania. "As pessoas que mentem sobre mim são desprovidas de ética, humildade e respeito", acrescentou.

A primeira-dama, nascida na Eslovénia, negou categoricamente qualquer ligação a Epstein, com quem ela e o marido já tinham sido fotografados em eventos sociais em Nova Iorque. Afirmou que "imagens e declarações falsas sobre Epstein" e a própria circulam nas redes sociais "há anos", "tenham cuidado com aquilo em que acreditam: estas imagens e histórias são completamente falsas", frisou.

A declaração reacenderá o escândalo Epstein precisamente quando a atenção dos média começa a desviar-se da guerra de Trump contra o Irão. Epstein morreu sob custódia federal em 2019, enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual envolvendo menores. O empresário, que mantinha diversas fotografias e troca de emails com figuras conhecidas, provocou um escândalo que tem ofuscado repetidamente o segundo mandato de Trump.

O Departamento de Justiça dos EUA divulgou, ao longo do último ano, uma enorme quantidade de ficheiros relacionados com Epstein. O presidente negou ainda qualquer ligação com os crimes de Epstein.

"Nunca tive conhecimento dos abusos de Epstein contra as suas vítimas. Nunca estive envolvida de qualquer forma. Não participei. Nunca estive no avião de Epstein e nunca visitei a sua ilha privada", disse Melania Trump. "Nunca fui legalmente acusada ou condenada por qualquer crime relacionado com tráfico sexual, abuso de menores e outros comportamentos repugnantes de Epstein", sublinhou.

A primeira-dama pediu ainda ao Congresso que realize uma audição pública para que as sobreviventes dos abusos de Epstein "tenham a oportunidade de depor sob juramento".

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