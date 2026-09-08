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O procurador-geral ucraniano, Ruslan Kravchenko, demitiu-se após ser associado a uma investigação sobre uma rede de lavagem de dinheiro ligada a centrais telefónicas ilegais. O NABU e a Procuradoria Especializada Anticorrupção dizem que o esquema era liderado por um funcionário da Procuradoria-Geral e envolvia milhões de dólares. Kravchenko rejeita as acusações, classificando-as como “completamente infundadas”. A polémica aumenta a pressão sobre o Governo de Volodymyr Zelensky.

Entretanto, a Rússia retomou os ataques contra Kiev após uma pausa de três dias durante as visitas dos enviados norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner. Pelo menos duas pessoas morreram e várias ficaram feridas. Edifícios residenciais e outras infraestruturas foram danificados.

Moscovo admite a possibilidade de regressar ao formato de negociações trilaterais com a Ucrânia e os Estados Unidos, embora o Kremlin diga que ainda é cedo para falar em datas ou locais. As reuniões entre os enviados de Donald Trump e as partes não produziram, até agora, avanços concretos.

A Ucrânia, por sua vez, atingiu infraestruturas petrolíferas russas nas regiões de Ryazan, Perm e Tartaristão. Um dos ataques provocou pelo menos uma morte e quatro feridos, segundo autoridades locais.

Na central nuclear de Zaporizhzhia, a energia externa foi restabelecida após vários dias de interrupção, reduzindo a dependência dos geradores de emergência. A AIEA confirmou a conclusão das reparações.

No plano internacional, a Letónia prepara uma tarifa de 300% sobre cereais russos e bielorrussos, enquanto o alto-comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, apelou à proibição de drones totalmente autónomos após relatos de civis mortos por armas guiadas por inteligência artificial.

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