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As 576 pessoas detidas na sexta-feira, durante as celebrações do 1.º de Maio, em Istambul, foram libertadas esta manhã, anunciou a associação de advogados ÇHD.

A delegação local da ÇHD mobilizou os seus membros nas ruas de Istambul, na sexta-feira, garantindo um serviço permanente de contabilização e acompanhamento das detenções naquela cidade.

Numa mensagem publicada na rede social X, a associação especifica que os últimos 46 detidos em duas esquadras, incluindo o dirigente sindical Basaran Aksu, foram libertados hoje de manhã, após uma noite sob custódia policial e um controlo médico.

No total, a polícia deteve 576 pessoas — 575, segundo o gabinete do governador de Istambul – durante o Dia do Trabalhador, para as impedir de aceder à Praça Taksim, um importante ponto de contestação na cidade, em que os ajuntamentos estão proibidos desde 2013, na sequência de uma vaga de manifestações antigovernamentais.

A 28 de abril, 47 pessoas tinham sido detidas preventivamente, antes do 1.º de Maio, 14 das quais ficaram em prisão preventiva e nove em prisão domiciliária, acrescentou a associação.

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