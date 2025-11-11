Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Entre os participantes destaca-se o dinamarquês Olafur Eliasson, conhecido pelas suas obras de arte ambiental, ao lado de nomes como Ernesto Neto, Cristina Iglesias, Néle Azevedo, John Gerrard e Janet Laurence.

A campanha, que decorre tanto online como em Belém, tem como objetivo mobilizar artistas em torno da crise climática. No Instagram, através da conta @unitedartistsforclimate, os criadores vão partilhar vídeos, obras e testemunhos para “chamar a atenção para compromissos à altura da urgência climática e ambiental”, segundo o comunicado.

Em Belém, oito artistas brasileiros e indígenas — entre eles Christian Braga e o coletivo Margem do Rio — vão realizar ações artísticas durante a COP30. As fundadoras da Art of Change 21 e da Labverde, Alice Audouin e Lilian Fraiji, também participarão na Zona Azul, incluindo a abertura do Dia da Cultura, a 12 de novembro.

Para Alice Audouin, fundadora e presidente da Art of Change 21, “a cultura está agora na agenda oficial da COP30 — uma verdadeira vitória para a Art of Change 21, presente em todas as COPs do Clima desde 2015! Com a United Artists for Climate, estamos mobilizando artistas pelo clima numa escala inédita, em parceria com o ator brasileiro mais emblemático da área, o Labverde.”

Já Lilian Fraiji, fundadora e diretora do Labverde, sublinha o papel transformador da arte: “É por meio da Cultura que conseguimos tocar o coração das pessoas e sensibilizá-las para a crise climática, conectando corpo, mente e ação. A partir da Amazônia, o Labverde orgulha-se de participar a grande aliança United Artists for Climate, semeando ideias que reflorestarão o pensamento global e impulsionarão uma nova consciência socioambiental.”

A COP30 marca também a entrada oficial da cultura na agenda climática, após a criação do Group of Friends for Culture-Based Climate Action e da Declaração de Barcelona, reconhecendo o papel da arte como força de transição e adaptação num contexto em que o limite de +1,5°C já foi ultrapassado.

