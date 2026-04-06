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A bordo da cápsula Orion, a tripulação deverá atingir cerca de 407.000 km de distância da Terra, superando em 6.600 km o recorde da missão Apollo 13. Este marco histórico ocorre durante o sobrevoo do lado oculto da Lua, a aproximadamente 6.440 km da sua superfície, numa fase em que o satélite bloqueia temporariamente as comunicações com a Terra.

A missão, com duração aproximada de 10 dias, assinala o primeiro voo tripulado do programa Artemis, que pretende regressar à superfície lunar até 2028 e estabelecer uma presença prolongada na Lua, preparando o caminho para futuras missões a Marte.

O sobrevoo lunar tem início previsto para a tarde de segunda-feira e deve durar cerca de seis horas, mergulhando a tripulação na escuridão temporária causada pelo bloqueio do sinal da Deep Space Network da NASA. Durante este período, os astronautas irão capturar imagens detalhadas da Lua e da Terra, incluindo o raro momento em que o planeta surge no horizonte lunar.

Uma equipa de cientistas acompanha a missão a partir do Centro Espacial Johnson, em Houston, analisando em tempo real os dados e observações recolhidos durante esta fase crítica do voo.