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O foguetão Space Launch System descolou com sucesso na quarta-feira, às 18h35 (hora local),levando a bordo os quatro astronautas da missão Artemis 2, naquela que é considerada a viagem tripulada mais poderosa da história. A tripulação já se encontra no espaço e iniciou uma missão com duração prevista de cerca de 10 dias.

Durante este período, os astronautas irão viajar até à Lua sem realizar aterragem, contornando o satélite e observando o seu lado oculto, uma perspetiva nunca antes vista diretamente por humanos, antes de regressarem à Terra, com pouso programado previsto no oceano Pacífico.

“Hoje temos uma bela lua cheia e estamos a dirigir-nos diretamente a ela”, afirmou o comandante Reid Wiseman durante a subida. A missão conta ainda com o piloto Victor Glover e os especialistas Christina Koch e Jeremy Hansen.

A missão marca a primeira viagem humana à Lua desde a Apollo 17, em 1972, e representa um passo crucial no plano da NASA para estabelecer presença humana permanente no satélite a partir da próxima década.

Além do caráter científico, a missão é também histórica pela composição da tripulação: Christina Koch torna-se a primeira mulher a viajar até à Lua, Victor Glover o primeiro astronauta negro, e o canadiano Jeremy Hansen o primeiro não norte-americano a integrar este tipo de missão.

O principal objetivo da Artemis 2 é testar sistemas fundamentais para futuras expedições, incluindo os mecanismos de suporte de vida, como fornecimento de ar, água e controlo térmico, essenciais para missões de maior duração.

A nova corrida à Lua decorre num contexto de tensões geopolíticas. O plano norte-americano visa reforçar a liderança no espaço face à China, que também pretende enviar astronautas ao satélite antes de 2030. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sublinhou essa ambição numa mensagem recente, afirmando que o país “domina” tanto na Terra como no espaço.

Apesar do contexto internacional marcado por conflitos, nomeadamente no Médio Oriente, responsáveis da NASA defendem que a missão deve ser vista como um símbolo de progresso e esperança global.

O lançamento contou com a ativação dos quatro motores RS-25 do foguetão, que impulsionaram a nave Orion até à órbita terrestre em cerca de oito minutos, iniciando assim uma nova etapa na exploração espacial tripulada.