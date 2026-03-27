Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Uma nova missão à Lua levará quatro astronautas a orbitar o satélite natural da Terra, repetindo um feito realizado pela última vez em 1968. A iniciativa destaca a cooperação internacional e marca um momento simbólico para a representação feminina na exploração espacial.

A próxima missão à Lua - Artemis 2, conta com uma equipa internacional composta por Victor Glover, Christina Koch, Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadiana, e Reid Wiseman. Segundo o El País, o grupo viajará até à órbita lunar, onde ficará temporariamente sob a influência gravitacional do satélite, contornando a sua face oculta antes de regressar à Terra.

Este tipo de missão não é realizado desde 1968, aquando da histórica Apolo 8, que levou pela primeira vez seres humanos a orbitar a Lua. Mais de cinco décadas depois, o regresso a este perfil de missão representa um marco tecnológico e científico, mas também político, sublinhando a importância da cooperação entre nações.

Christina Koch, especialista de missão, destacou precisamente esse espírito colaborativo: “Estamos numa época em que temos de caminhar de mãos dadas para responder aos desafios da humanidade.” A astronauta assinala ainda o simbolismo da sua participação, sendo a primeira mulher a integrar uma missão deste tipo rumo à Lua. “É uma honra ser um exemplo para mulheres e raparigas”, afirmou.

No Centro Espacial Kennedy da NASA, estão a ser finalizados os preparativos para o lançamento. O foguetão SLS, considerado o mais potente do mundo, encontra-se já posicionado na plataforma de lançamento 39B, o mesmo local de onde partiram várias missões do programa Apolo. Antes do descolamento, previsto para breve, os astronautas deverão realizarr este domingo uma última conferência de imprensa em formato virtual, uma medida destinada a minimizar quaisquer riscos ou complicações de saúde na fase final que antecede o lançamento.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.