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Segundo o portal, em setembro de 2025 o tempo médio de permanência de um imóvel disponível para arrendamento foi de 36,9 dias (1,2 meses), representando uma ligeira aceleração face aos 39,4 dias (1,3 meses) registados no mesmo período do ano anterior, ou seja, uma queda de 6,3%. Por contraste, os imóveis para venda permanecem no mercado cerca de 110 dias (3,7 meses), tornando o arrendamento quase três vezes mais rápido.

A análise regional revela um mercado homogéneo: todas as regiões registam tempos médios de arrendamento entre 31,5 dias (Centro) e 41,9 dias (Algarve). O Norte Interior segue de perto, com 32,3 dias, enquanto as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto apresentam 39,9 e 40,6 dias, respetivamente.

Ao nível distrital, Bragança é o mercado mais rápido, com apenas 16,8 dias de permanência média, enquanto alguns distritos registam maior volatilidade ao longo do ano, como São Miguel, Évora e Beja, refletindo dinâmicas locais mais sensíveis à oferta e procura.

No global, a diferença entre a região mais rápida e a mais lenta é de apenas 10,4 dias, evidenciando um comportamento consistente em todo o país. Esta uniformidade mostra que a pressão da procura se distribui geograficamente, acompanhando uma tendência crescente de procura por habitação fora dos grandes centros urbanos.

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