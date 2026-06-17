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Segundo o jornal ECO, o Ministério Público (MP) decidiu arquivar o processo Monte Branco, uma investigação que durante vários anos procurou esclarecer um alegado esquema de branqueamento de capitais e fraude fiscal envolvendo movimentos financeiros superiores a 30 milhões de euros.

O MP refere, contudo, que a investigação teve resultados financeiros para o Estado, destacando uma "significativa" recuperação de receitas fiscais. Segundo a entidade, as diligências realizadas levaram vários clientes envolvidos no esquema a aderir ao Regime Excecional de Regularização Tributária (RERT III).

Essa regularização permitiu pagamentos diretos ao Estado superiores a 26 milhões de euros.

Em causa estavam suspeitas de crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais, relacionados com operações financeiras realizadas entre 2006 e 2012 e com origem numa rede ligada à sociedade suíça de gestão de fortunas Akoya Asset Management SA, como revela o Jornal de Negócios.

Segundo a investigação, o esquema envolvia a transferência de fundos não declarados por clientes portugueses para a Suíça, onde os valores seriam movimentados através de instituições financeiras antes de regressarem ao circuito bancário formal.

A Operação Monte Branco começou a ser investigada em 2011, na sequência de diligências relacionadas com a Operação Furacão, e acabou por dar origem a outros processos mediáticos, incluindo a Operação Marquês e o Universo BES.

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