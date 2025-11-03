Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A operação resultou do cumprimento de 24 mandados de busca, incluindo 12 domiciliárias, nove em viaturas, duas em garagens e uma em armazém, nos concelhos de Vila Nova de Gaia, Porto, Santa Maria da Feira e Grândola.

As buscas permitiram apreender 1.499,85 doses de cocaína, 3.220,22 doses de haxixe, 98 doses de canábis, 137 pastilhas e cristais de MDMA/ecstasy, 192.843 euros em numerário, diversas armas e munições, seis veículos, 29 telemóveis, balanças de precisão, facas com vestígios de droga, manuscritos relacionados com tráfico, tablet, cofre, chapas de matrícula falsas, localizadores e uma botija de óxido nitroso.

Durante a investigação, foi ainda localizada uma viatura furtada em França com matrícula falsa, contendo 830 doses de cocaína, uma balança e uma faca com resíduos de estupefacientes.

A operação contou com o reforço dos Postos Territoriais de Vila Nova de Gaia, militares da Investigação Criminal do Porto, o Grupo de Intervenção e Ordem Pública da Unidade de Intervenção e o apoio da PSP, e os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial do Porto.

A GNR acrescentou que "na continuação do interrogatório dos detidos no Tribunal de Instrução do Porto, aos oito detidos foram aplicadas as seguintes medidas de coação: três prisões preventivas, uma obrigação de permanência na habitação, duas apresentações diárias no posto policial das respetivas áreas de residência e dois termos de identidade e residência."

