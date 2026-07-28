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A cantora Ariana Grande apresentou uma ação judicial contra dois piratas informáticos ainda não identificados, acusando-os de terem roubado e divulgado músicas inéditas, vídeos de estúdio e outros conteúdos privados, depois de alegadamente terem acedido aos computadores de vários dos seus colaboradores, diz a BBC.

Segundo a ação judicial, os alegados responsáveis terão visado produtores e fotógrafos que trabalham com a artista, conseguindo obter material inédito que, de acordo com o processo, foi posteriormente vendido na dark web por "quantias significativas".

Os documentos referem que só em 2023 foram pirateadas, roubadas e divulgadas 45 músicas inéditas pertencentes a Ariana Grande. O processo acrescenta ainda que, desde a estreia musical da cantora, em 2011, ocorreram centenas de fugas de conteúdos semelhantes.

Os advogados da artista explicam que o objetivo da ação judicial passa por identificar os responsáveis pelos ataques informáticos.

Esta não é a primeira vez que Ariana Grande manifesta publicamente o seu descontentamento com a divulgação de material não autorizado. Numa entrevista concedida em 2024 ao programa de Zach Sang, a cantora falou sobre a música Fantasize, escrita com o produtor sueco Max Martin, que se tornou viral depois de ter sido publicada ilegalmente na Internet.

Na altura, afirmou que algumas sessões de estúdio acabaram por circular no TikTok e lançou um aviso em tom irónico aos responsáveis: "Obrigado, vejo-vos na prisão. Literalmente." Acrescentou ainda que essas gravações tinham sido criadas para um programa de televisão e não para um projeto seu, classificando os autores das fugas como "piratas", "criminosos" e "ilegais".

O processo judicial descreve ainda um alegado padrão de atuação ao longo de vários anos. Segundo a acusação, em 2025 os suspeitos terão conseguido aceder ao telemóvel de um produtor que colaborava com Ariana Grande, obtendo gravações originais, maquetes e imagens das sessões de gravação.

Já em 2024, de acordo com a mesma ação, os alegados piratas informáticos terão criado uma conta de correio eletrónico fazendo-se passar por um fotógrafo, convencendo um técnico digital a enviar-lhes fotografias inéditas pertencentes à cantora.

Ariana Grande acusa os suspeitos de violarem a privacidade e de quebrarem aquela que considera ser a "relação sagrada" entre si e os seus fãs. A ação judicial inclui acusações relacionadas com invasão de privacidade, violação das leis da Califórnia relativas à pirataria informática e apropriação indevida.

Os advogados defendem ainda que a "invasão maliciosa" da privacidade da artista e a perturbação da sua carreira lhe causaram "danos substanciais e irreparáveis".

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