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Ariana Grande vai fazer uma pausa na vida pública quando terminar a digressão Eternal Sunshine, no próximo mês, numa decisão motivada pelo "escrutínio público incessante" a que tem estado sujeita.

A representante da cantora prestou declarações à revista People e explica que a artista norte-americana, de 33 anos, irá "dar um passo atrás na exposição pública" após o fim da digressão, para ter um período de descanso depois de um longo período marcado pela atenção constante sobre a sua vida e imagem.

Como consequência desta decisão, Ariana Grande deixará também de integrar a nova produção de Sunday in the Park with George, o musical de Stephen Sondheim que tem estreia prevista para o verão de 2027, no Barbican, em Londres. Inicialmente, a cantora iria contracenar com o ator britânico Jonathan Bailey, seu colega no filme Wicked.

A empresa responsável pela produção, Empire Street Productions, confirmou à BBC que o espetáculo seguirá em frente sem a participação da artista. Em comunicado, afirmou compreender totalmente a decisão e manifestou-lhe apoio, reconhecendo que não terá sido uma escolha fácil.

Também o Barbican reagiu ao anúncio, ao desejar que Ariana Grande possa vir a atuar naquele palco numa futura ocasião, "quando chegar o momento certo". A instituição garantiu ainda que os preparativos para a estreia do musical continuam conforme previsto, mantendo Jonathan Bailey no elenco e Marianne Elliott na realização. Os restantes nomes do elenco, bem como as informações sobre a venda de bilhetes, serão divulgados posteriormente.

Nos últimos anos, a aparência física e o estado de saúde de Ariana Grande têm sido alvo de especulação pública, situação que se intensificou após o lançamento do seu mais recente álbum, Petal, editado na passada sexta-feira, e da divulgação do respetivo material promocional.

No videoclip de uma das músicas, a cantora interpreta uma artista que enfrenta sucessivas críticas durante audições, ouvindo comentários contraditórios sobre a sua aparência e sendo constantemente considerada insuficiente. A personagem acaba por reagir de forma simbólica aos críticos.

A representante de Ariana Grande assegurou, contudo, que a cantora pretende concluir a digressão "da melhor forma, de forma saudável e feliz", antes de iniciar este período de afastamento das atividades públicas.

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