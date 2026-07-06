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De acordo com o DN, que recorre à Lusa, o SGIFR indicou que os 4.592 incêndios florestais que aconteceram este ano provocaram uma área queimada de 30.155 hectares. Destes, mais de 15.000 hectares arderam entre quarta-feira e domingo.

Os incêndios consumiram mais área na região Centro, num total de 14.244 hectares. Já na região Norte, a área ardida é de 11.834 hectares.

A área ardida quase quadruplicou em comparação com o mesmo período do ano passado, registando-se este ano a maior desde 2017. Já o número de incêndios aumentou 70% em relação a 2025, sendo o maior desde 2022.

O SGIFR revela que 56% da área ardida ficou queimada nos dias de risco elevado de incêndio.

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