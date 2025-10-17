Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Donald Trump apresentou planos para um novo monumento em Washington D.C., que descreve como um símbolo da grandeza americana, diz a BBC.

A proposta prevê a construção de um arco triunfal situado em frente ao Memorial de Lincoln, inspirado no Arco do Triunfo de Paris, e destinado a comemorar o 250.º aniversário da independência dos EUA, em 2026.

O “Arc de Trump” será financiado por doações privadas e conta com o apoio de vários dos seus aliados políticos e financeiros. O presidente, que fez fortuna como promotor imobiliário, apresentou maquetes e imagens do plano durante uma reunião na Sala Oval, onde exibiu um modelo colocado sobre a secretária.

Além do arco, Trump revelou planos para outras remodelações de grande escala na Casa Branca e nos jardins circundantes. Entre as propostas, inclui-se a construção de uma sala de baile avaliada em 250 milhões de dólares, a substituição do relvado do Jardim das Rosas por pavimento de pedra e o “embelezamento” dourado de várias divisões. Parte do financiamento deste salão seria, segundo o próprio, desviado para o novo monumento.

Contudo, a nova construção pode não ser garantida. Christine Henry, diretora do Centro de Preservação Histórica da Universidade de Mary Washington, explicou à BBC que qualquer novo memorial em Washington exige aprovação do Congresso e das comissões federais responsáveis pela preservação urbanística e estética da cidade.

Além disso, as regras federais proíbem novas construções no National Mall, o terreno mais desejado para monumentos, e o espaço disponível nas imediações é limitado.

Assim, ainda não é claro quando vai começar a construção — já que só o processo de aprovação levaria pelo menos um ano — nem quanto poderá custar a obra.

Quanto ao projeto, Trump publicou uma ilustração de um plano projetado pelo arquiteto Nicolas Leo Charbonneau, da Harrison Design, na sua rede Truth Social.

Também o arquiteto partilhou a imagem, acompanhada da mensagem "A América precisa de um arco triunfal!".

