Conheça a chave vencedora desta terça-feira, 8 de agosto, do Euromilhões. São 198 milhões de euros. Um apostador com boletim registado em Portugal foi um dos vencedores do segundo prémio do Euromilhões, tendo acertado em cinco números e uma estrela. Vai arrecadar cerca de 183 mil euros.
A chave vencedora do sorteio 61/2025 do Euromilhões sorteada hoje é composta pelos números 2-12-19-34-44 e pelas estrelas 6 e 10.
Esta notícia não dispensa a consulta dos números através do portal dos Jogos Santa Casa.
