A chave vencedora do sorteio 61/2025 do Euromilhões sorteada hoje é composta pelos números 2-12-19-34-44 e pelas estrelas 6 e 10.

Esta notícia não dispensa a consulta dos números através do portal dos Jogos Santa Casa.