Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o Banco de Portugal, a diminuição verificou‑se em praticamente todas as denominações, com exceção das notas de 50 euros, cuja apreensão aumentou de 2 349 em 2024 para 3 327 em 2025.

As notas de 20 e 50 euros foram as mais apreendidas, representando conjuntamente 70% do total de contrafações detetadas em Portugal. Outras denominações apresentaram números mais baixos: os 5 euros caíram de 301 para 233, os 10 euros de 3 267 para 1 847, os 100 euros de 1 104 para 449, os 200 euros de 160 para 93 e os 500 euros de 49 para 29.

Apesar das apreensões, o número de notas contrafeitas continua muito reduzido face ao volume global de notas de euro em circulação, que ultrapassa os 31 mil milhões. Em 2025, registaram‑se 14 notas contrafeitas por cada milhão de notas genuínas, um dos níveis mais baixos desde o lançamento do euro.

Como identificar notas falsas?

O Banco de Portugal alerta que a maioria das contrafações é facilmente detetável, uma vez que não apresenta os elementos de segurança ou apenas os simula de forma limitada.

Os utilizadores podem verificar as notas através do método “Tocar – Observar – Inclinar”. Notas contrafeitas não podem ser utilizadas em pagamentos nem reembolsadas, sendo a sua passagem considerada crime.

O banco disponibiliza informações sobre os elementos de segurança das notas e oferece cursos e-learning, formação presencial e apoio a profissionais de numerário para detetar e retirar contrafações de circulação.

Caso haja suspeita sobre a autenticidade de uma nota, deve ser contactada a polícia, os bancos comerciais ou o próprio Banco de Portugal.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.