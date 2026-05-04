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A operação foi levada a cabo através do Posto Territorial de Canha, após um alerta para um acidente envolvendo um veículo ligeiro de passageiros. À chegada ao local, os militares da Guarda confirmaram o despiste, tendo verificado que os ocupantes do veículo se tinham colocado em fuga.

Durante a inspeção ao automóvel, foram detetadas chapas de matrícula falsas. Perante a suspeita da prática de outros ilícitos, foi realizado um reconhecimento nas imediações, que permitiu localizar um saco com produto estupefaciente oculto na vegetação, a curta distância do local do acidente.

Da ação resultou a apreensão de 31 428 doses de canábis resina, um veículo ligeiro de passageiros e dois pares de chapas de matrícula francesas.

O Núcleo de Investigação Criminal de Palmela deslocou-se ao local e assegurou as medidas cautelares de polícia para preservação da prova.

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