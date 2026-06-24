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A Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF) da Guarda Nacional Republicana, através do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Aveiro, identificou, no dia 22 de junho, dois homens, de 51 e 45 anos, por infrações à legislação que regula a captura e comercialização de pescado, no concelho de Aveiro.

A ação decorreu no âmbito de uma fiscalização direcionada ao cumprimento das normas relativas à captura, desembarque e transporte de pescado fresco proveniente da arte de cerco. Durante a operação, os militares da GNR fiscalizaram duas embarcações nas instalações da Lota de Aveiro.

No decorrer da inspeção, foi detetado o desembarque de sardinha com dimensões inferiores ao tamanho mínimo legalmente permitido para comercialização. Perante a situação, foram identificados os mestres das embarcações e os respetivos titulares das licenças, tendo sido elaborados dois autos de notícia por contraordenação.

Da ação resultou a apreensão de 2 818 quilogramas de sardinha. Os suspeitos foram identificados e os factos remetidos à autoridade administrativa competente. As infrações detetadas são puníveis com coimas que podem ascender aos 125 mil euros.

Após a pesagem, medição e inspeção sanitária efetuadas na Lota de Aveiro, o pescado foi considerado próprio para consumo humano. A totalidade da sardinha apreendida foi doada aos Bancos Alimentares Contra a Fome de Aveiro e do Porto, para posterior distribuição por instituições de solidariedade social.

A GNR recorda que o cumprimento das regras de captura, desembarque e comercialização do pescado é fundamental para garantir a sustentabilidade dos recursos marinhos, contribuindo para a preservação das espécies e para o desenvolvimento sustentável do setor das pescas.

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