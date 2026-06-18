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Em declarações ao Wall Street Journal, Cook afirmou que os aumentos de preços são "inevitáveis", sublinhando que a situação no mercado de memória se tornou "insustentável".

O responsável da Apple não especificou quando entrarão em vigor as subidas nem quais os produtos que serão afetados, deixando em aberto se a próxima geração de iPhones, prevista para setembro, será incluída no reajuste.

Os chips de memória são componentes essenciais em dispositivos eletrónicos como smartphones e computadores, mas o aumento da procura associado ao boom da IA tem provocado uma escalada nos preços nos últimos meses.

"Estamos a fazer tudo para mitigar os aumentos significativos que nos estão a ser impostos e tentámos proteger os consumidores, mas a situação tornou-se insustentável", afirmou Cook.

O CEO destacou ainda que existe "menos oferta num momento em que os consumidores querem mais dispositivos", acrescentando que os fabricantes de memória estão a repercutir aumentos “muito elevados”.

Segundo o responsável, será necessário que os preços e o fornecimento de memória regressem a níveis mais equilibrados para o mercado de consumo.

De acordo com dados do setor, o preço da memória RAM, tradicionalmente um dos componentes mais baratos, mais do que duplicou desde outubro de 2025, num contexto de forte pressão da indústria tecnológica.

Para além da procura ligada à IA, a instabilidade geopolítica no Médio Oriente também terá contribuído para perturbações na cadeia de produção de semicondutores, nomeadamente devido à escassez de hélio, um gás essencial na fabricação de chips.

Analistas do setor estimam que o preço médio dos smartphones poderá subir cerca de 20% em 2026, atingindo máximos históricos, com novos modelos da Apple potencialmente mais caros até 150 dólares face à geração anterior.

Outras empresas tecnológicas, como a Samsung, também já alertaram para a escassez de memória e o impacto nos preços dos dispositivos, enquanto fabricantes como Sony e Nintendo já procederam a aumentos nos preços das suas consolas devido à pressão inflacionista global no setor tecnológico.

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