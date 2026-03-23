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A aplicação, chamada Campus.ly, foi criada por Samuel Anjos, doutorando em Informática na UMinho, e permite aos estudantes cruzar notas, exames e perfil pessoal com filtros geográficos e financeiros para identificar os cursos e instituições mais adequados. A app pode ser testada diretamente no stand da universidade durante a feira.

Desenvolvida maioritariamente nos tempos livres do autor, a Campus.ly nasceu da experiência de Samuel enquanto estudante e da percepção de uma lacuna no processo de orientação vocacional. O projeto já recebeu prémios de inovação da Associação Nacional de Jovens Empresários, da PortusPark/Fundação da Juventude e da Sanjotec/Município de S. João da Madeira, onde está atualmente incubado. A equipa inclui 12 membros de vários países e conta com o apoio do projeto europeu Blended4Future. A versão final da app será lançada em junho, pouco antes do concurso nacional de acesso ao ensino superior.

“Hoje, mais do que nunca, é decisivo escolher bem que curso seguir, seja por questões financeiras, para evitar desistências ou perder um ano a trocar de área, ou para garantir realização profissional futura”, afirmou Samuel Anjos. Segundo ele, a app complementa o trabalho dos psicólogos escolares, ajudando estudantes e famílias a tomar decisões mais conscientes e rápidas.

A Campus.ly oferece recomendações personalizadas, testes psicográficos e compara cursos e instituições públicas e privadas com dezenas de filtros, incluindo propinas, transportes e localização. Os alunos podem adicionar interesses como desporto ou voluntariado e aceder a informações detalhadas sobre cursos, saídas profissionais e contactos diretos das instituições.

O protótipo já foi testado com alunos do secundário e a versão final pretende expandir o acompanhamento desde o 9.º ano, apoiar escolhas de mestrados e facilitar o acesso de estudantes estrangeiros ao ensino superior em Portugal, incluindo via programas como o Erasmus.

Samuel Anjos, de 25 anos, nasceu em Nova Iorque, vive em Gaia e é licenciado em Gestão de Marketing, mestre em Transformação Digital pela Universidade da Maia, onde é professor convidado e fundou a Rise Up Júnior Empresa. No doutoramento na Escola de Engenharia da UMinho, tem desenvolvido investigação em tecnologias imersivas e computação espacial aplicadas à saúde, e já colaborou em projetos internacionais e startups na Bélgica e Portugal.

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