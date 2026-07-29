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Lançada em setembro de 2024, a TOKYO Enmusubi utiliza inteligência artificial para sugerir potenciais parceiros compatíveis e destina-se exclusivamente a pessoas que procuram uma relação séria com vista ao casamento.

Para garantir esse objetivo, os utilizadores têm de comprovar que são legalmente solteiros, apresentar documentação e passar por uma entrevista online antes de serem aceites na plataforma.

Até ao final de junho deste ano, a aplicação contava com 16 mil utilizadores registados, selecionados entre cerca de 36 mil candidatos, e tinha dado origem a 760 relações sérias, das quais 265 culminaram em casamento.

Entre os testemunhos divulgados pelo Governo está o de uma mulher que decidiu aderir à aplicação pouco antes de completar 40 anos, considerando-a a sua "última oportunidade" para encontrar um companheiro. Depois de vários encontros, conheceu o atual marido através da plataforma e aceitou o pedido de casamento poucos meses depois.

Outro utilizador destacou o sistema de compatibilidade baseado em inteligência artificial, explicando que a classificação atribuída pela aplicação lhe deu confiança para conhecer pessoas que, à partida, talvez não tivesse escolhido. "A compatibilidade da IA com a minha namorada era perfeita", afirmou.

A iniciativa surge numa altura em que o Japão enfrenta uma grave crise demográfica. Em 2025, nasceram apenas 671.236 bebés de pais japoneses, o valor mais baixo de sempre e o décimo ano consecutivo de queda. No mesmo período, registaram-se cerca de 1,6 milhões de mortes, enquanto a taxa de fertilidade desceu para 1,14 filhos por mulher, muito abaixo do nível necessário para assegurar a renovação da população.

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