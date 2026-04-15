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A saída de Viktor Orbán do palco europeu está a agitar os equilíbrios dentro da União Europeia, deixando em aberto a questão de quem poderá assumir o papel de principal voz contestatária no seio do Conselho Europeu, escreve o Politico.

Após 16 anos a utilizar o poder de veto para travar decisões-chave, o ainda primeiro-ministro húngaro prepara-se para abandonar funções, na sequência de uma derrota eleitoral significativa.

A mudança surge numa fase sensível, em que a União Europeia depende fortemente da unanimidade para aprovar sanções, orçamentos e outras medidas estruturais. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reagiu rapidamente ao resultado eleitoral, defendendo alterações às regras de votação para evitar bloqueios futuros.

Orbán destacou-se ao longo dos anos por travar iniciativas cruciais, nomeadamente no que diz respeito ao apoio europeu à Ucrânia. O seu sucessor, Péter Magyar, de centro-direita, já deu sinais de maior abertura ao diálogo com Bruxelas, o que alimenta expectativas de um funcionamento mais consensual das instituições europeias.

Quem pode continuar o papel de Orbán?

O desaparecimento de Orbán da mesa de decisões não significa necessariamente o fim das tensões. O Conselho Europeu continua a integrar líderes com posições próximas das do dirigente húngaro, bem como outras figuras que poderão assumir uma postura mais combativa em determinados dossiers.

Entre os nomes apontados como possíveis sucessores nesse papel está o primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, que durante anos foi um aliado fiel de Orbán. Fico tem acompanhado posições pró-Rússia, tendo participado no bloqueio de sanções contra Moscovo e exigido exceções no financiamento europeu à Ucrânia. Apesar de se apresentar como um parceiro construtivo, já admitiu a possibilidade de vetar apoios financeiros a Kiev, sobretudo no contexto de divergências relacionadas com um oleoduto interrompido.

Outro potencial protagonista é o primeiro-ministro checo, Andrej Babiš. O líder, descrito como um bilionário populista, tem demonstrado afinidades com algumas posições de Orbán, incluindo críticas ao apoio europeu à Ucrânia e oposição a políticas climáticas da União. Ainda que não adote uma postura de bloqueio sistemático, é visto como alguém capaz de dificultar consensos em matérias específicas.

Já a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, surge como uma figura mais ambígua. Apesar de partilhar algumas afinidades ideológicas com Orbán, tem optado por uma abordagem pragmática, privilegiando o consenso, nomeadamente em questões como a migração. Ainda assim, diplomatas europeus sublinham que Meloni demonstrou compreensão por posições do líder húngaro, evidenciando ligações políticas relevantes.

Na Eslovénia, o regresso de Janez Janša ao poder permanece uma incógnita, após eleições recentes marcadas por forte disputa política. O ex-primeiro-ministro, conhecido pelas suas posições populistas e proximidade a Orbán, poderá reforçar o grupo de líderes contestatários, embora mantenha diferenças importantes, sobretudo no apoio à Ucrânia e à sua adesão à União Europeia.

Por fim, o caso da Bulgária levanta particular atenção. Rumen Radev, antigo presidente, lançou um novo partido e poderá sair vencedor das legislativas. As suas posições críticas em relação ao apoio militar à Ucrânia e declarações favoráveis à Rússia suscitam preocupações entre os aliados europeus, sendo visto como um potencial fator de instabilidade nas decisões futuras.

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