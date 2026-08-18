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As nomeações têm ainda de ser aprovadas pelo Parlamento ucraniano, que regressou esta terça-feira ao trabalho depois da pausa de verão. Segundo o deputado Yaroslav Zhelezniak, citado pelo The Kyiv Independent, as votações deverão realizar-se na quarta-feira.

A escolha do novo ministro da Defesa tem sido acompanhada com particular atenção, depois do afastamento do anterior ministro, Mykhailo Fedorov, durante uma remodelação governamental marcada por protestos em várias partes do país.

Esta terça-feira, manifestantes voltaram a concentrar-se junto ao Parlamento, exigindo o regresso de Fedorov ao cargo, uma possibilidade que Zelensky rejeita.

Quem é o novo ministro da Defesa?

Yevhen Khmara é um veterano do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU), onde comandou anteriormente o Centro de Operações Especiais Alpha. Nessa função, supervisionou a campanha ucraniana de ataques de drones de longo alcance contra a Rússia.

Khmara liderou também a operação de libertação da Ilha das Serpentes, em 2022, e foi nomeado chefe interino do SBU em janeiro de 2026, depois da saída de Vasyl Maliuk. Antes de assumir interinamente o Ministério da Defesa, nunca tinha ocupado um cargo governamental.

Zelensky já tinha elogiado a experiência de Khmara em operações de ataque tecnológico e defendido que a defesa ucraniana deve continuar a apostar no desenvolvimento de capacidades de longo alcance, uma área que foi também uma das prioridades de Fedorov.

Apesar de ter rejeitado os apelos para o regresso de Fedorov, Zelensky acabou por aceitar outra exigência dos manifestantes: o afastamento do comandante-chefe das Forças Armadas, Oleksandr Syrskyi. O general Mykhailo Drapatyi foi escolhido para o substituir. O alegado conflito entre Syrskyi e Fedorov foi apontado por Zelensky como a principal razão para a saída do então ministro da Defesa.

O futuro de Fedorov permanece incerto. Em julho, Zelensky revelou ter-lhe proposto um cargo de destaque no Governo, destinado a reforçar o setor tecnológico ucraniano.

Fedorov terá rejeitado a possibilidade e mantém a posição de que só pretende regressar ao Governo como ministro da Defesa.