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Numa nota de imprensa, o santuário referiu que “está a iniciar, esta semana, o plano de rearborização do recinto de oração, na sequência dos danos provocados pela tempestade Kristin que levaram à queda e ao enfraquecimento de centenas de árvores”.

“A intervenção prevê a plantação de novas espécies e, em simultâneo, a melhoria das condições de circulação e acessibilidade para os peregrinos”, adiantou.

Em 05 de fevereiro, o reitor da instituição disse que foram registados prejuízos superiores a dois milhões de euros, incluindo a perda de mais de 500 árvores, devido ao mau tempo.

“Do montante de prejuízos, mais de 200 mil euros correspondem à reabilitação de património em edifícios danificados. Porém, o maior montante de prejuízos, superior a dois milhões de euros, corresponde à perda irreparável de mais de 500 árvores de médio e grande portes”, de acordo com a intervenção do padre Carlos Cabecinhas, no 47.º Encontro de Hoteleiros de Fátima.

Esta quarta-feira, o Santuário de Fátima esclareceu que “a maioria dos cedros que, até há poucos meses, preenchia as laterais do Recinto de Oração, caiu ou ficou irremediavelmente danificada”, sendo que “os que restaram deixaram de cumprir as funções de criar sombra e proteger o espaço”, razão pela qual foi decidida a remoção de “todas as árvores e avançar com um novo plano de arborização”.

Assim, “na zona pavimentada do recinto serão plantadas cerca de 40 novas árvores da espécie ‘liquidambar styraciflua’, uma árvore de folha caduca, escolhida por proporcionar sombra no verão e permitir maior entrada de luz no inverno, quando perde a folhagem”.

“A espécie, que apresenta também maior resistência a fenómenos meteorológicos extremos, como ventos fortes, trará novas cores ao Recinto de Oração no outono”, explicou a nota.

O plano de rearborização contempla também a “plantação de centenas de outras árvores, arbustos e plantas nos canteiros laterais que envolvem o Recinto de Oração”, sendo que “muitas das espécies escolhidas são autóctones das serras de Aire e Candeeiros e características da paisagem local, de que são exemplo as estevas, a madressilva, o rosmaninho, o alecrim ou a lavanda”.

“No seu conjunto, a vegetação terá também a função de reforçar a ‘cortina verde’ que separa o Recinto de Oração do exterior, criando uma barreira visual e sonora que ajuda a preservar o ambiente de recolhimento e a espiritualidade do lugar”, justificou.

Ainda de acordo com a nota enviada à agência Lusa, “o novo desenho da arborização prevê mudanças pontuais na organização do espaço”.

“Se anteriormente existiam duas filas de árvores junto à zona pavimentada, no futuro existirá apenas uma. Na origem desta alteração está a necessidade de reduzir obstáculos à circulação” dos peregrinos, assinalou.

Em curso está igualmente “a reposição de pavimentos de calçada que se encontravam degradados e desnivelados”, assim como “a melhoria da iluminação, reposicionamento do mobiliário e a reformulação de algumas rampas de acesso para pessoas com mobilidade reduzida, tornando-as mais largas e com melhores condições de utilização”.

A plantação das árvores deverá estar concluída até dia 05 de abril.

“Embora alguns trabalhos possam prolongar-se para além dessa data, o objetivo é que o santuário esteja já significativamente povoado de árvores quando milhares de peregrinos voltarem a reunir-se em Fátima para a primeira grande peregrinação do ano”, em 12 e 13 de maio.

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